新竹市東大路與世界街口空地過去被鐵皮包圍，內部缺乏整理，雜草叢生、垃圾堆置，形成治安死角，新竹市政府以借用該地方式協助改造，用竹圍籬取代鐵皮，再保留老樹、鋪上碎石面，夜晚還有唯美燈光照明，讓街口大變身，宛如日式庭院。

東大路與世界街口約有800多坪空地，在日治時期曾是新竹州旭町官舍所在地，但因二戰轟炸摧毀之後成廢墟，由於其位置鄰近中央公園、隆恩圳公園，相對位置步行僅約10分鐘，但美景無法串連，相當可惜。

市府都市發展處表示，新竹市政府此次是與新竹縣政府、國有財產署3方協調後，以借用方式改造該地。

工程特別保留原有兩層樓高的老樹，透過種植灌木、喬木等植栽營造綠美化，還有碎石面、草皮，再搭配上矮柱燈，讓民眾走在當地，腦海可浮現該地曾是日式官舍的清幽環境。

都發處指出，該地不僅串聯東大路沿線路段，護城河藍帶空間以及正在興建中的總部圖書館等都市重要節點，更延續文化中心南側地區藝文空間，營造安全舒適的步行環境，提升市區整體生活品質。

親仁里長李臺生表示，過去這個街口常被汽車停放，又有鐵皮圍著，環境就是亂亂、髒髒的，改造後變漂亮了、也乾淨了很多。

附近呂姓住戶則說，若走世界街，有種柳暗花明又一村的感覺，尤其搭配一旁的矮平房，更別有一番風味。

市府表示，為了建構以人為本的友善環境，新竹市政府長期推展簡易綠美化改善，將市區區域公園綠地據點加以規畫串連，建立完善的人行道系統，改善原本街道缺乏連續的人行動線與路口停等空間，提供周邊民眾、學生通學與觀光客舒適安全的步行環境。

(中時 )