台鐵太魯閣號發生嚴重傷亡事件，國民黨立法院黨團昨列出10大疑點直指「政府殺人」，要求行政院長蘇貞昌也要負起政治責任辭職下台，並成立調閱委員會，但最終提案不通過；對此，台北市議員王鴻薇表示，台鐵發生史上最嚴重傷亡事件，立法院竟上演「保蘇」戲碼，更離譜的是封殺成立事件調閱小組，蘇貞昌官位是安了，但良心能安？民心能安嗎？

王鴻薇痛批，蘇貞昌你良心過得去嗎？枉為行政院長，卻不核定台鐵總體檢報告，且身為院長勤於指派公營事業董事長，卻任令台鐵局長代理長達近3個月。到底有多漠視台鐵？

王鴻薇指出，林佳龍越級向蔡總統請辭，想必內心認為院長也該負行政責任，而蘇貞昌卻連一點點辭意都不敢表示，笑罵由人，蘇貞昌良心過得去嗎？20年前游錫堃為何要為八掌溪下台，後來的劉兆玄為何也要為八八水災內閣總辭。

王鴻薇還說，不曉得游錫堃你看得下去嗎？看到綠委如此衷心蘇貞昌保他戀棧權力位子，對比當年的下台，讓人看到民進黨的退步，也看得出老百姓對他們的莫可奈何。

(中時 )