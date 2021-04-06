對於2018年普悠瑪事故的「台鐵總體檢報告」，在2019年1月18日即已完成，但是到了同年9月12日始在交通部官網公布，前民進黨立委郭正亮指出，那時民進黨剛敗選，是蘇貞昌上任後不想第一時間去處理台鐵，因為這件事一定會引起很大爭議，至少會鬧半年。

根據《公視》4月5日報導，立法院國民黨團認為，行政院長蘇貞昌沒有核定2018年普悠瑪事故的「台鐵總體檢報告」，讓台鐵無法徹底改革，要求蘇貞昌應該下台負責。

國民黨團書記長鄭麗文表示，如果當時就核定，如果提早按照「總體檢」內容要求對邊坡安全改善，今天不需要喪失50條寶貴人命。國民黨立委洪孟楷也呼籲，不分藍綠，共同成立調閱小組，好好監督檢視。

蘇貞昌回應，「台鐵總體檢報告」完成後3天就由行政院祕書長立刻通函各部會執行，而且其中要改善的144項，已經執行完畢，解除列管109項。政府對這麼大的災難當然要負責，但政府要做得事情很多。

郭正亮於今（6）日在Yahoo TV《鄉民來衝康》表示，對於1450幫忙辯護，第一時間是膝蓋反應，先辯護再說；到第二天覺得這件事情恐怕沒有這麼簡單，恐怕不能善了。因為大家會去對比，普悠瑪在2018年10月21日，交通部長吳宏謀在10月23日辭職，只差2天。那次死亡18人，這次是50人。很多人會拿來當對比，林佳龍心裡也很清楚，他不是不想辭，是在選時間辭。

郭正亮指出，普悠瑪2018年10月21日發生，交通部委外張景森寫報告，2019年1月18日報告寫好，裡面寫144項缺失。據了解，林佳龍、張景森都主張公開發布。2019年9月8日，交通部把資料放給媒體，連續登4天，行政院感受到壓力，故在9月12日發布「台鐵總體檢報告」。郭正亮指出，那時民進黨2018年剛大敗，賴清德要挑戰蔡英文，形勢大亂，蘇貞昌大概上任後不想第一時間去處理台鐵，因為這件事一定會引起很大爭議，至少會鬧半年。

(中時新聞網)