小米董事長兼CEO雷軍日前高調宣布進軍造車行業，新浪財經報導，雷軍6日晚間透過直播，談及了小米汽車及新logo等諸多話題。

報導稱，雷軍表示，小米汽車的logo內部意見不一。在品牌上，三分之二的用戶建議使用小米現有品牌，三分之一建議用新品牌。小米會經過調研之後再決定。

他透露，小米內部做車的呼聲很大，「很多員工下了請戰書，願意加入汽車團隊」。他還稱，小米在汽車方面也累積很多經驗，小米投資了近10家汽車相關的企業，很多部門的產品與汽車有互動，擁有上百個汽車相關的專利。

雷軍表示，「小米汽車，首站即決戰」。並稱小米有一萬多人的研發團隊，手機跟汽車有很多技術是相通的，預計三年後亮相的汽車新品非常值得期待。

在產品定位上，他透露，在調研中有45％的用戶希望是轎車，40％希望是SUV，剩餘還有跑車和房車。最後會以轎車還是SUV為主，仍須內部討論之後再決定。在產品價格上，有三分之二希望在人民幣（下同）10萬元以上，8％是20萬以上。雷軍稱，綜合調查，小米會做中高端的汽車。

雷軍並設想，未來小米汽車裡可以裝入新風空調，甚至可以增加加濕功能，除霧霾功能，因為小米本身有在做加濕器和空氣淨化器。

(工商 )