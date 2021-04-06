台中市率先在6日起實施「供5停2」應對嚴苛水情，在實施停水第一天，不少網友叫苦連天。(示意圖/Shutterstock)

天公不作美，全台水情吃緊，中南部缺水情形尤為難解，台中市率先在6日起實施「供5停2」應對，不過才開始限水不到一天，網上卻傳出一片哀嚎。對此，台中一名網友卻不擔心水不夠用，因為家中水塔容量合計就達8噸，認為這就是居住透天厝的優勢，引起熱議。

經濟部宣布苗栗、臺中及北彰化地區自6日起實施自來水「供5停2」，以國道一號道路分甲、乙兩區停水。同時，自來水公司也規劃在地勢較高、管線末端及人口密集區設置臨時供水站，供民眾免費取水。

在實施停水第一天，不少網友便在PTT上叫苦連天。對此，一位網友發文表示，好在家裡在20年前停水時就未雨綢繆，在1樓安裝了兩顆3噸的水塔，頂樓也有一顆2噸的水塔，算下來一共有8噸的水可用。他得意表示，「所以基本上，我不用擔心水的問題。」同時也詢問網友，「這個時候透天的優勢是不是就出來了？」，

貼文一出，網友紛紛表示，「可以去你家洗澡嗎」、「居然擁有八噸珍貴水源」、「恭喜用水自由」。一位網友指出，家裡也是住透天，屋頂裝了兩顆水塔共4噸，認同透天確實有優勢，「就算停水7天也沒問題。」

不過也有網友不以為然表示，「中部以外的優勢都出來了」、「停水的時候，住宜蘭的優勢就出來了」、「住台北笑而不語」、「別縣市就沒停水，台中就停水有什炫耀的」。另外，網友則指出，大樓也有自己的水塔，但透天卻少了物業管理，反問原PO，「你這水塔有在定期洗嗎？」

(中時新聞網)