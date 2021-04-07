太魯閣號2日發生出軌意外翻覆，造成50人死亡、200人受傷，台鐵的改革也引發討論。對此，名作家苦苓指出台鐵遲遲無法民營化、公司化的3個理由，表示：誰敢、誰想、誰能？

苦苓昨（6）日在臉書以「怎樣救台鐵」為題，指出台鐵遲遲無法民營化、公司化的3個理由。首先，他表示，將遭到內部許多員工強烈反彈，「誰想經營這樣的公司？」其次是台鐵負債已經超過4千億元，「誰敢經營這樣的公司？」第三則是人事成本占支出的90%，「誰能經營這樣的公司？」

苦苓感嘆，「不由得讓人想起：當年葉菊蘭處理台汽（公路局）的決斷與魄力。」網友也表示，一個積弊又多又深的單位，換幾個交通部長應該很難徹底改革，也質疑，人事成本那麼高是什麼原因？不是說缺員兩千人？「我們一般民眾真的是霧煞煞，只知道一票難求生意那麼好」「台鐵的工會非常強勢，恐怕沒人動得了」。另有網友指出，若台鐵民營化肯定會大漲價，到時就有得吵了。

工地負責人李義祥前科累累，如今又因違停工程車滑落邊坡，導致太魯閣號出軌翻覆。（資料照）

此外，對於施工單位，苦苓也想問「在搞什麼鬼？」一家只有200萬資本額的小廠，負責人李義祥曾因違法投標兩度被判刑，居然還可以違法借牌，施作只有甲級營造廠（資本額2500萬以上）才能標的重大工程。

苦苓接著指出，李義祥還違法擔任工地主任，又違約沒有進行工地的交通改善（防災）計劃，監造單位和顧問公司卻是從頭到尾視而不見，最後導致違規停在斜坡地的工程車落入軌道、闖出大禍。

苦苓也提到，事後鐵路局稱工程延宕再久（已逾時三個月）都不用罰款，又說合約沒有規定工地要設圍籬，但合約明明有要求防止物體落入軌道，並對於其他弊端一概避而不談，只像鬼打牆般的強調招標都是公開透明，「要說這裡面沒有鬼，那大概只有鬼才會信！」

(中時新聞網)