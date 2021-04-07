加州州長紐森（Gavin Newsom）周二宣布該州將於6月15日全面重啟經濟，但前提是如果新冠肺炎住院率保持偏低與穩定，以及疫苗足以供應所有想接種的16歲以上人口。

這個美國人口最多的州訂出了結束防疫限制措施的時間表，此時該州仍持續加快疫苗接種進度，每日約接種36萬劑疫苗，目前已有750萬居民完成疫苗接種。

紐森宣布：「現在我們可以開始規畫疫後的生活」。

他表示：「我們仍需要保持警覺，並繼續採取讓我們到達這裡的做法—戴口罩和接種疫苗，但隧道盡頭的光從未如此明亮」。

紐森表示，如果病例數少，且隨時可接種疫苗，將允許企業完全重啟，但它們仍應該強制配戴口罩，並鼓勵人們接種疫苗。

在去年爆發新冠肺炎疫情後，加州是美國第一批關閉經濟活動的州之一，且一度採取了該國最嚴格的防疫限制措施。包括德州在內的一些其他州已經取消大部分的限制規定，但加州將是經濟解封的最大州。

值得注意的是，在加州這個全球第五大經濟體宣布兩個多月後就要重啟經濟之際，密西根與佛羅里達等州已經出現因變種病毒擴散和鬆綁防疫措施導致確診數與住院率反彈的現象。

加州科技重鎮矽谷的中心、聖塔克拉拉郡（Santa Clara）官員上周已警告這場抗疫戰「岌岌可危」，確診數的下降正逐漸停滯。

根據加州官方記錄，自疫情爆發以來，該州累計近360萬人確診、近5.9萬人死亡。周一該州新增病例為2,112人。

稍早前美國總統拜登宣布，開放所有美國成年人接種新冠肺炎疫苖的目標從5月1日提前至4月19日，但他也警告隨著新變種病毒傳播，美國仍處於生死攸關的防疫戰之中。

(時報資訊)