太魯閣號撞擊工程車瞬間影像曝光！

台鐵太魯閣號撞上工程車影像6日曝光，民眾感嘆司機員根本來不及煞車。一名網友自稱曾執行鐵路沿線工作，當時也發生工程車卡在鐵路旁道渣堆、車斗侵入軌道正線狀況，他第一時間通報前後站停下列車。網友感嘆，要是李先生（李義祥）也能第一時間通報前後站，而不是一副事不關己的態度在旁邊的話，或許408次依然馳騁在鐵路上。

「隨著今天太魯閣行車影像出來了，不禁讓我想到那時候還在做鐵路工程的時候⋯」，一名網友在臉書社團《爆廢1公社》發文表示，有一次也是申請日間保修來執行鐵路沿線工作，接近收工的時候，他的工程車卡在了鐵路旁的道渣堆中、車斗侵入正線，當下他的直覺反應就是「立刻通報前後站，請副座通報停下列車」，而路線上的列車也收到消息，緩速前進。

網友感嘆：「如果這次的事故當下，李先生也能第一時間通報前後站，而不是一副事不關己的態度在旁邊的話，或許，今天就不會有那麼嚴重的事故了；或許，408次依然馳騁在鐵路上；或許，就不會有那麼多家庭破碎了」，他也期許，「未來所有人都能有足夠的工安意識，讓這個社會更加安全進步」。

眾多網友也紛紛回應：「原來如此，那這樣李先生更該死了」、「通報只有黃金1分鐘 至少傷害能降低一點」、「真的，當下如果有馬上通報，傷亡應該不會如此嚴重，只是他怎麼能一副置身事外的樣子，令人百思不得其解」、「真的，第一時間能馬上通報真的可以避免重大傷亡。」、「做鐵路包商怎麼可能不知通報SOP，簡直就是預謀殺人，垃圾包商」、「今日公祭明天忘記，標準sop」。

(中時新聞網)