屏東縣消防局接獲民眾報案指稱，7日上午9時9分瑪家鄉笠頂山有1名70歲男性登山客突然昏迷，已無呼吸、心跳，山友正在施行CPR，警消獲報前往救援，緊急送往高雄榮總屏東分院急救，目前仍在搶救中。

屏縣消防局表示，獲報後立即派遣瑪家、三地門分隊及特搜大隊、第一大隊各式人車共計5車12前往救援，9時56分瑪家消防分隊小隊長廖祝宏回報接觸患者，初步評估無生命徵象，因此接手實施CPR，並使用自動心肺復甦機，持續胸外按摩，並將患者搬運下山，隨即送醫急救。

(中時 )