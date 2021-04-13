台北市內湖今（13日）晨4時許發生一起車禍，一輛賓士轎車在成功路二段撞到一名47歲林姓婦女，警消獲報到場發現婦人已無呼吸心跳，緊急送醫急救。據了解，陳姓駕駛向警方表示，他當時開車從交流道下到成功路，往內湖方向行駛途中，這名婦人就突然出現在路上，因反應不及才會撞上，但警方仍在調查釐清車禍原因。陳姓駕駛酒測值為零。

(中時新聞網)