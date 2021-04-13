內湖婦遭賓士撞飛命危 駕駛：她突然出現在路上 07:522021/04/13 中時新聞網 張國欽 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 內湖一名47名婦人，今凌晨四時許遭一輛賓士車撞飛命危。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市內湖今（13日）晨4時許發生一起車禍，一輛賓士轎車在成功路二段撞到一名47歲林姓婦女，警消獲報到場發現婦人已無呼吸心跳，緊急送醫急救。據了解，陳姓駕駛向警方表示，他當時開車從交流道下到成功路，往內湖方向行駛途中，這名婦人就突然出現在路上，因反應不及才會撞上，但警方仍在調查釐清車禍原因。陳姓駕駛酒測值為零。 影／桃園騎士「秒切3車道」勇撞賓士 網笑超療癒：一直刷重播 桃園青埔轎車飆速自撞著火 火光沖天駕駛逃一劫 (中時新聞網) #駕駛 #內湖 #出現 #在路上 #陳姓 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 辛曉琪重啟巡演 新歌憶父哭慘了 04:102021/04/13 娛樂新聞 【癡漢殺人妻】啃老男盯上通訊行甜美人妻 縝密設局擄殺計畫曝光 07:522021/04/13 社會 醫師遭妻焚身命危 獲補償170萬 04:102021/04/12 社會新聞 鍾欣凌「蔡姊」上身車上怒吼小孩 曝48歲已停經不再生了 15:082021/04/12 娛樂 外交部證實 蓬佩奧今年可能訪台 04:102021/04/13 焦點要聞 小情侶與女方母輕生 2死1命危 04:102021/04/13 地方新聞 已打疫苗旅客 港府擬縮短檢疫期 04:102021/04/13 產業財經 醉男囂張PO槍彈照 嗆警「不夠格」狼狽落網 03:172021/04/13 社會 22歲富少酒駕載3嫩妹自撞工地 1女重傷倒地暴衝影片曝 12:042021/04/12 社會 社會10點檔》高雄2流鶯接連陳屍家中 電線勒頸全裸亡 21:302021/04/12 社會 女提告性騷擾跑4單位才報案成功 值班警遭記過處分 19:582021/04/12 社會 社會熱門新聞 物品全掃地上 男惡劣佔位嗆：我為何要撿 網看影片氣炸肉搜 - 社會 釣蝦場正妹上空 僅穿吊帶裙遮不住半球 太火辣網嗨翻 - 社會 影／桃園騎士「秒切3車道」勇撞賓士 網笑超療癒：一直刷重播 - 社會 臉書留言起爭執 高雄3車半夜撞鐵皮屋開槍掃射4人中彈 - 社會 【癡漢殺人妻】啃老男盯上通訊行甜美人妻 縝密設局擄殺計畫曝光 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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