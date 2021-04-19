中天美女主播鄭亦真曾邊播新聞、邊吃漢堡，率真的舉動贏得網友好感，得到「漢堡主播」的美譽，她走出被內湖區黨部副主委藍恭維玩弄感情的陰霾後，近日目睹一場深夜車禍，機警的錄下相關畫面，還站在馬路中央協助交通指揮，頗富正義感的行為被網友盛讚。

鄭亦真17日在臉書表示：「生平第一次站在馬路中央指揮交通」原來當天晚間下班後，她準備要回家追劇的路上，突然聽到路邊有摩托車急煞的聲音，秉持著記者的直覺，馬上錄下現場的狀況，「沒想到真的變成參考證據」鄭亦真回憶，當時看到兩輛計程車一前一後停在路邊，忽然有兩台摩托車不知為何急煞摔在計程車附近，「令我震驚的事情發生了，兩輛計程車在摔車車禍發生後，一前一後…開走了」她描述計程車本來往前開一點，同時打雙閃燈像是要查看發生什麼事，結果不到一秒就開走了，「整個離開的過程，都被我錄下來，車牌zoom in放大」。

鄭亦真認為，就算先不討論肇事責任，但於情與理，逛夜市的路人和她自己都上前關心車禍，想不透為什麼計程車要跑那麼快，事發後鄭亦真詢問兩位摔車女騎士需不需要叫救護車，並建議兩人不要移動摩托車、保持現場完整，交由警方處理，此外她更幫忙指揮交通，讓兩位女騎士站到安全的地方等警察來，也把錄到的影片傳給她們。

鄭亦真強調：「釐清肇責，該負責的要面對，不是沒撞到就沒事！」提醒民眾報案記得要拿新的受（處）理案件證明單，肇事責任則交由警察去釐清，最後不忘感謝三重派出所的警察神速地抵達現場。

該篇文章曝光後，得到許多網友的讚嘆，「哇……美女亦真主播，人美心更美，小小細節是大大的幫助……」、「堡主好有正義感，中天人真善良」、「亦真堡主妳好棒喔！給妳100分」、「現在的人很多都不想惹事，希望多一點堡主這樣的人」。

生平第一次 站在馬路中央 指揮交通... 由新聞主播 鄭亦真發佈於 2021年4月17日 星期六

(中時新聞網)