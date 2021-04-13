醉不應該！130公斤男醉導火炎山，消防局救援。

醉不應該！彰化縣洪姓男子11日與友人相約攀登苗栗三義「火炎山」，一行人在三角點休憩區把酒言歡，但體重達130公斤的洪男，喝了近1瓶高粱酒就不省人事，消防局接獲洪男友人獲報案稱有人昏倒，緊急出動10多人上山營救，到場卻見洪男酒醉自稱是「高粱哥哥」，濫用救護資源，讓救難人員也直搖頭。

46歲洪姓男子11日與2名友人攀登苗栗縣知名登山景點「火炎山」，一行人抵達三角點休憩區小酌休息，洪男喝了約2／3瓶600毫升裝的38度高粱酒，醉到不省人事，同行友人見狀趕緊打119求救，希望消防隊能送解酒液上山，但消防隊擔心患者暈倒可能不是單純酒醉引起，為求謹慎仍出勤上山救援。

消防局第1大隊大隊長顏勤益13日指出，當天下午1時許接獲報案，由於報案人稱有登山客在山頂「暈倒」，且患者體重達130公斤，因此出動三義消防隊及義消共11人上山救援，從登山口爬到三角點最快要40分鐘，但救護人員抵達現場時，洪男已逐漸清醒，經評估患者生命徵象穩定，但走路不穩。

與洪男同行的登山友人表示，洪男在山上喝了將近1瓶的高粱酒，令救難人員傻眼的是，洪男雖然醒了卻胡言亂語還表示自己是「高粱哥哥」，消防及義消人員擔心他酒醉下山會有危險，最後在山上等他酒醒再護送他走下山，洪男下山後表示不願就醫，由同行友人開車載他回家。

三義消防分隊表示，火炎山登山客多，烏龍報案也層出不窮，但第1次見到有登山客因為喝酒醉求援，不僅浪費社會資源，也排擠有限的救援能量。酒醉救護不符合緊急救護原則，呼籲民眾登山健行除了穿著適當的登山服裝、鞋子，也要避免過量飲酒，酒醉登山容易發生意外，亦可能造成身體不適，山上救援耗費時間，恐直接影響就醫時效。

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苗栗縣消防局11日接獲報案稱有登山客在火炎山頂「暈倒」，大批救難人員上山卻發現原來是1名男子在山上喝酒醉，醉暈無力下山。（苗栗縣消防局提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣消防局11日接獲報案稱有登山客在火炎山頂「暈倒」，大批救難人員上山卻發現原來是1名男子在山上喝酒醉，醉暈無力下山。（苗栗縣消防局提供／巫靜婷苗栗傳真）

洪姓男子（前者）11日與友人相約攀登火炎山，卻在三角點喝醉，由大批消防及義消人員護送他下山。（苗栗縣消防局提供／巫靜婷苗栗傳真）

洪姓男子11日與友人相約攀登火炎山，卻在三角點喝醉，由大批消防及義消人員護送他下山。（苗栗縣消防局提供／巫靜婷苗栗傳真）

(中時 )