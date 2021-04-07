今天是言論自由日，副總統賴清德表示，台灣防疫能夠成為全球典範，是因為公開透明的民主體制，保障了民眾的健康安全，對抗了病毒的肆虐襲擊。現在有一股外部力量，濫用台灣的言論自由攻擊台灣的民主體制。他呼籲台灣內部團結，持續深化民主發展，讓言論自由的精神與理念傳遞下去。

賴清德指出，1989年是世界急速改變的一年。蘇聯解體、柏林圍牆倒塌、中國六四天安門事件，都發生在這一年。我們台灣人也有自己的1989年。那一年的今天，鄭南榕用他自己的性命，為我們衝破威權的禁忌，開創了自由的時代。

32年來，台灣改變了很多。他說，現在的年輕人可能很難想像，台灣曾經走過那樣的年代。當年鄭南榕為了捍衛言論自由，拒絕接受執政者給他的叛亂罪名，在國家機器企圖逮捕他時，如他所宣告，在雜誌社裡面自焚而死，向國民黨政權表達最深沉的抗議。

賴清德表示，鄭南榕的殉道激起了波濤壯闊的運動。我們不再怕了，「Nylon幫我們衝在前面。如果我們再卑躬屈膝，我們怎麼對得起他的犧牲」。

鄭南榕的自焚為兩年後廢除刑法100條的運動，撒下了種子。台灣一步一步往民主自由的道路邁進。為了感念他的犧牲，賴清德指出，在2012年在台南市宣佈每年4月7日為台南言論自由日，2016年民進黨再次執政後也正式核定為國定言論自由日。

他認為，Nylon當時所追求的百分百言論自由，讓我們今天腳踩在這塊土地上的人可以呼吸自由的空氣，也讓我們及早明白，唯有民主自由體制才是對人類發展最好的制度。

過去一年多來全球都在疫情籠罩下，台灣防疫能夠成為全球典範，賴清德強調，這是因為公開透明的民主體制，保障了民眾的健康安全，對抗了病毒的肆虐襲擊。「我們正在向全世界講，台灣雖小，但是我們是好國好民」。

他說，當然，我們的民主自由之路並非全然順遂，現在更有一股外部力量，濫用台灣的言論自由攻擊台灣的民主體制。因此台灣內部必須團結，並持續深化民主發展，才能讓鄭南榕所追求百分之百言論自由的精神與理念傳遞下去。

(中時 )