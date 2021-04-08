東鋼侯家第二代侯尊中，遭檢舉以墾丁度假村公司不實裝修名義，向合庫銀行詐貸2億元，涉嫌違反銀行法。台北地檢署7日指揮調查局北機站兵分8路搜索，並約談侯尊中、木琳、亞特伍德等公司負責人蘇順展、陳峻博3人到案。檢方訊後，8日諭令侯以80萬元交保，限制出境、出海，另蘇、陳各以50萬、10萬元交保。

侯尊中是鋼鐵大廠侯家第二代，和新加坡富麗華集團（Furama）第二代黃偉耀合作，於2002年在北京成立第1家富驛酒店，2012年回台上櫃，但2017年3月28日上午召開股東臨時會，爆發經營權之爭，侯尊中被撤換董事長職務，目前雙方衍生多起訴訟。

檢調調查，侯尊中成立墾丁渡假村公司，經營墾丁六福莊渡假旅館（後更名為墾丁泊逸酒店），亦是中聯資本公司、野柳渡假村公司之負責人。蘇順展則是木琳、本木、筠泰公司負責人。陳峻博是亞特伍德公司負責人。

檢調懷疑，侯尊中於2015年3月間，以裝修墾丁泊逸酒店為由，與蘇順展製作不實的設計工程合約書與工程合約書；另與陳峻博製作不實之採購合約書，向合庫銀行申請修繕授信貸款。

但本木公司、木琳公司及亞特伍德公司等3家裝修公司實際工程款項僅1億餘元，竟虛偽製作3億餘元不實裝修發票予墾丁渡假村公司，並自2015年4月至2017年1月間，分多次向合庫銀行申請核撥貸款金額高達2億餘元至墾丁渡假村公司，侯尊中等人因此詐得貸款至少2億餘元。

(中時 )