正妹網紅千千萬，但若提到有特色的，莫過於就是具有百變姿態的DenKa周荀，出身自Cosplay圈子的她，在出道當時就以姣好的面孔，性感的身材成功吸引到不少粉絲，而突破性的尺度與率先導入Cos圈的商業行為，也讓她成為圈內有名的人物。而除了Cosplay之外，其實周荀從小學音樂到大，甚至跳級新加坡大學音樂系就讀，只是在她看來，在音樂方面表現優異這點「有點不幸」。

周荀強調，自己並不是炫耀，其實小時候自己對音樂、鋼琴這些事物不會排斥，但也沒有特別喜歡，但一路以來「表現都很優異」，甚至讓不少老師都認可周荀在音樂上的天分，所以她也毫無阻礙的持續走下去，這點讓她認為有點「不幸」。

「不是！不是倒楣的話，怎麼會這麼沒興趣的東西還能表現這麼好？」周荀如是說道，她也解釋「其實小時候也不知道人生要往哪裡去，就直直的走下去，沒有機會試試看走別條路，這點是比較可惜的。」

在準備一段時間後，周荀就順利申請到新加坡大學，同時也申請到學校的獎學金。周荀強調，其實自己能夠有能力跳級念新加坡大學，真的是因為家裡自幼就給予很多資源讓她學習，她才有辦法做到這件事情。只是當時自己一股腦的就是想要離家出走，當時的她，真的很難以接受父母對她的苦心。

DenKa在新加坡留學期間大玩自己熱愛的Cosplay。(圖/DenKa提供)

而到了新加坡大學就讀後，周荀度過了自己人生第一段徹底自由的人生，開始大量的嘗試接觸各種新東西，結果意外的發現自己對於Cosplay的熱愛，自己甚至在Cos圈內交到了許多知交好友，甚至在圈內尋求到認同感，因此也一股腦的沉浸在其中。

周荀表示，自己其實從國中就開始玩Cosplay，只是當時在台灣只能偷偷來，有一次還被家人發現，自己熬夜好幾天好不容易坐好的衣服，還因此這樣被家人給撕壞。而她真的是在大學時期，才得以好好發展Cosplay這項興趣。

周荀表示，自己原本跳級就讀新加坡大學後，曾經兩度中斷學業回來台灣，一次是因為爺爺奶奶過世，回台奔喪。一次是因為當時自己在新加坡大學校內人際關係出問題，自己因為學校的壓力引發厭食症、夢遊，所以回台休養。

周荀解釋，因為當時自己一股腦地投入在Cosplay領域中，結果疏忽了校內的人際關係，而當時台灣女生在新加坡當地可以說是頗受歡迎，再加上自己的個性與男生比較不會有分界，因此在校內有許多流言蜚語，自己甚至曾經被系辦公室抓去問話。

「你知道嗎？我當時還沒有交過男朋友，竟然還被系主任要求行為要檢點！」

後來也因為這些，讓她返台休養。在當時，周荀的精神方面已經出現問題，家裡的管束也逐步放寬，而母親看著生病的她整日就是關在房間內做衣服，甚至還勸她多多出門走走。後來她也在這樣的契機之下，開始邀約一些朋友幫她的作品拍照。

(圖/DenKa提供)

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(中時新聞網)