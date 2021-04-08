許多人都知道腹部脂肪、內臟脂肪與心血管疾病息息相關，但國外1項研究發現，頸部脂肪也會引發心血管風險，也就是雙下巴肉多多，不僅身體發炎指數較高，心肌梗塞機率也較高。

●雙下巴易出現心臟代謝疾病 研究發表在《國際肥胖期刊》

這項研究發表在《國際肥胖期刊》，格拉納達大學（University of Granada）研究團隊以了斷層掃瞄分析139名年輕健康成人（68%為女性）身體脂肪分布狀況，研究發現，不管總脂肪、內臟脂肪多寡，頸部脂肪積累較多者，較容易出現更高的心臟代謝風險。

頸部脂肪組織（雙下巴和位於肌肉間和頸椎周圍的脂肪）屬於久坐年輕族群的肥胖、心臟代謝風險和促炎問題的重要因子。

該項研究第1作者Maria Jose Arias Tellez表示，過去研究證實，頸部脂肪的積累，如雙下巴或下顎部位，以及位於頸椎周圍的脂肪，與個人體重的增長或肥胖成正比。也就是說，雙下巴越厚實、肉多多，甚至肥到下垂，通常也較肥胖。

●短頸症候群 易出現睡眠呼吸中止症

對於這項研究成果，國內減重權威專家祝年豐表示，下巴肉多多，就是醫學上所說「短頸症候群」，因為頸部脂肪過多，容易罹患睡眠呼吸中止症，影響血液循環，就會提高心血管疾病風險。

專家說明，相較於腹部脂肪、內臟脂肪，國人較少關心頸部脂肪背後所隱藏的警訊，頸部肥厚、肉多多，也是肥胖及新陳代謝風險的一個重要體位特徵，民眾不可輕忽。

祝年豐說，目前並無有效的方法消除頸部脂肪，因為無法針對頸部進行局部去脂的運動，建議有這方面困擾的人，應該想想自己是否過胖、需要減重，並遠離菸酒，並避免食用過鹹過甜的食物，才能降低心血管疾病風險。

(中時新聞網)