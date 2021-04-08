歐系外資針對矽力-KY(6415)出具最新研究報告指出，矽力-KY在大陸半導體本地化趨勢終將成為主要受益者，故將其目標價由1770元調升到2900元、評等調升買進。

歐系外資表示，看好類比IC將在未來幾年內成為大陸半導體在地化的重要細項市場之一，矽力-KY(6415)將成為關鍵受益者，當前半導體產能吃緊，矽力-KY在技術上的優勢有利其在高端客戶的發展，例如伺服器、汽車等產業，矽力-KY近期股價已經自高點回落約25%，考慮到股票收益前景，未來3~4年內持續有新產品加入，潛在市場將可看增3.17~4.82億美元，相較矽力-KY去年營收的4.78億美元規模，幅度相當可觀，且過去2-3年中，矽力-KY的執行力似乎有所改善，引進了新的應用程序和客戶存貨管理，基地台營收去年迅速增長到8%，汽車相關貢獻也有望在今年逾5%。

歐系外資表示，矽力-KY股價自2月開始修正，主要是因半成品處在庫存週期中，此外，矽力-KY去年第四季毛利率下滑則是因失去了華為的基地台業務，故當時給予中立評等，惟有鑑於矽力-KY在大陸半導體本地化中的位居良好地位，是一個正向的好機會，故將其目標價由1770元調升到2900元、評等調升買進，同時也將本益比從34倍，上調至41倍。

(時報資訊)