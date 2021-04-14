美系外資出具最新研究報告，認為在市場需求旺上，產能緊張喊漲下，看好驅動IC報價第二季將持續喊漲，點名聯詠、頎邦將受益，將兩個股目標價分別由660元、80元調升到744元、91元。

美系外資表示，驅動IC第二季預計還有10~20%的調漲空間，根據目前的數據顯示，終端市場的PC、電視等銷售持續強勁，這也意味著大尺寸顯示器驅動客戶晶片LDDI客戶端仍積極爭取庫存，至於小尺寸顯示器驅動客戶晶片(SDDI)現階段也看不到需求放緩的跡象，且來自大陸的競爭仍在可控範圍，看好聯詠(3034)、頎邦(6147)，將兩檔個股目標價分別由660元、80元調升到744元、91元。

美系外資表示，晶圓產能緊繃，第三季才有機會可以開始迎頭趕上，主要來自12吋晶圓，因此，預計第二季驅動IC的價格會更高，且可能會持續到第三季。3月大陸PC出口值年增長46%，與聯詠的PC LDDI年增長45%類似，LCD面板總銷量年增長21%，根據三月定價，主要DDI供應商的3月銷售額年增長逾50%，故驅動IC第二季還有10~20%的調漲空間，某些部分TDDI價格甚至可能調漲達30%。

AMOLED DDI方面，美系外資表示，目前有看到韓國一家主要供應商的供應減少，供應嚴重短缺，終端AMOLED DDI定價(針對4K)在第二季度可能會季增長30%，相較原先預期的們的10~20%漲幅更大，另一方面，晶圓代工廠雖然目前沒有新的價格調整，但有後端代工供應鏈已經表明未來價格將進一步上漲的可能。

(時報資訊)