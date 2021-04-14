世芯-KY(3661)昨日法說會企圖滅火，今股價依舊打臉，持續一路鎖住跌停，苦吞連續4根跌停，世芯KY的連日重挫，也使得自去年一路風光IC設計股近來股價也均掃到颱風尾，近期屢屢成為空頭指標，惟綜觀本次事件，世芯KY之所以如此慘烈，就是因為飛騰為其客戶，去年出貨占比達39%，世芯KY主要提供ASIC(客製化晶片)的設計服務，其享有高毛利、ASP，但當單一客戶出現問題，對於公司營運的衝擊也較大，反觀大量生產晶片產品的個股，如聯詠(3034)、聯發科(2454)、瑞昱(2379)、義隆(2458)等，在這波的衝擊就相對守住。

飛騰占世芯KY在2020年營收約為39%，若2021年沒有飛騰營收的挹注，其對營收目標影響約為25%，但世芯KY對於2021年的成長皆抱持正向看法，世芯KY現在與飛騰有許多正在進行的設計，並且預計將在6個月後進入試產，因此世芯KY將嘗試達成試產的協議，設計階段的進出口不多，目前有一顆飛騰的7奈米晶片於第一季進入量產階段，這是一項預付款項目，已經收取了款項。

其實不僅是世芯KY，台灣多家ASIC為主軸的晶片大廠在挾大陸力拚CPU自製化下，營運都掀起一波好行情，包括祥碩(5269)、創意(3443)、晶心科(6533)等，也帶動股價自去年一路水漲船高。ASIC為針對客戶提供的設計客製化，相較於AP(行動晶片)、PMIC(電源管理IC)、驅動IC等產品的大量生產，ASIC具有高毛利、且產品週期長等優勢，且一旦順利進入量產，其後續效應更是相當可觀，就好比本次飛騰事件中，世芯KY針對飛騰所需求，設計生產晶片，飛騰單一公司的動態對於世芯-KY來說動輒得咎，預計世芯-KY產品收入短期內較難復原，直至弄清產品是否符合EAR及BIS的標準，目前所有關於飛騰的生產計畫皆擱置，並且除了飛騰並沒有任何客戶在禁止名單中，世芯KY一切只能合法，但無法約束客戶。

反觀以AP(行動晶片)、驅動IC等為產品主力的聯詠、聯發科、義隆等，其產品為大量生產，也因此，假設單一客戶發生不可抗力風險時，其營運受到衝擊的程度相對可控，且因其產品具有多樣化優勢，客戶市場分散，較不容易出現「一刀斃命」的風險，以聯發科來說，只要手機有市場其產品自然就有出海口，現階段ASIC占比聯發科營收比重仍不高，而聯詠則是面板市場好，營運也順勢看俏。

本次世芯KY的中箭，似乎也反映出在這波美中持續的角力下，想挾大陸力拚CPU自製化而有作為的IC設計廠，潛在的風險也不可忽視，只要美方一有動作，手中可觀的訂單，極有可能瞬間成泡影，也因此，在挾高毛利、產品週期的同時，相信分散市場、客戶，發展非陸系客戶，也是必要的作為。

(時報資訊)