工業電腦廠凌華(6166)攜手面板大廠友達(2409)，今（8）日共同捐贈台大醫院20台防疫公衛電腦，跨界響應政策推動台灣智慧醫療，守護醫療人員及民眾健康，全面啟動智慧醫療數位轉型，讓試驗場域和醫療衛教資訊傳遞無後助之憂。

凌華及友達此次捐贈的醫用觸控電腦，採用易操作、易清潔的一體成形機殼，免去滑鼠及鍵盤，降低醫療照護相關感染機率，提高重症照護品質。目前台大醫院已將6台防疫公衛電腦導入急診醫學部，疫病門診亦部署2台供醫護人員及病患、家屬使用。

凌華董事長劉鈞表示，公司在醫療智慧產業經營多年，專注於加護病房、手術房等不容出錯的關鍵應用環境。此次很榮幸能協助導入20台高階公衛電腦給台大醫院，希望以符合衛生等級的產品設備，縮短醫護人員設備清潔維護時間，更專注在個人PPE防護及病人治療上。

友達總經理暨營運長柯富仁表示，公司致力投入智慧醫療應用領域，透過專精工商應用面板的子公司達擎，積極開發專業醫療顯示器。此次攜手凌華導入搭載達擎醫療顯示器的公衛電腦，強強聯手共同扮演醫療智慧升級的推手，提供更優質的醫療服務方案。

衛福部次長石崇仁表示，智慧醫療是政府推動的六大核心戰略產業之一，前線醫療人員的第一關安全防護更是重要基礎。醫護人員在後疫情時代除了是首要的疫苗施打對象，採用公衛電腦更能進一步防患於未然，為醫護人員日常運作購建基本防護網。

(時報資訊)