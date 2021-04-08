據香港《星島日報》等媒體報導，香港特區行政長官林鄭月娥今8日到特區立法會出席「短問短答」質詢環節，林鄭月娥在會上表示，預計關於完善香港選舉制度的修訂草案下週三（14日）可在立法會首讀。報導稱，林鄭月娥感謝絕大部分立法會議員及200萬名香港市民在網上表示支持完善香港選舉制度。她強調，完善選舉制度將有助撥亂反正。
林鄭月娥表示，由於選舉制度出現漏洞，過去立法會和區議會出現極大亂象，成為「反中央、反政府」，甚至勾結外國勢力的平台。直至7日晚，她和各司局長已進行了五場特區政府內部宣講會，68場面向社會的解說會，派發超過十萬本小冊子。
林鄭月娥表示，特區政府計畫在下週三（14日）於立法會的加開會議上為完善選舉制度修訂草案進行首讀，涉及《立法會選舉條例》、《區議會選舉條例》等五條主體法例及相關附屬法例，也會修例更改立法會選舉日期，並依法規範管理操縱、破壞選舉的行為。等修例通過後，未來一年內3場選舉的籌備工作便會緊接著展開。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。