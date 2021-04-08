日系外資針對信驊(5274)出具最新研究報告指出，雲伺服器需求持續存在，隨著信驊在產能問題的逐步調整下，維持持有評等，調升目標價由1800元到2000元。

日系外資表示，儘管雲服務提供商對BMC(伺服器遠端管理晶片)的需求強勁，但信驊第一季滿足訂單方面面臨困難，主要還是因為產能的限制，但根據最近的調查顯示，信驊已陸續解決產能問題，因此，預估信驊第二季營收年增將持平，預計強勁的雲伺服器需求將持續存在，下半年起英特爾Eagle Stream平台上的CSP將採用兩個新的MCU(微控制器)，這對信驊帶來正向支撐，故調升目標價由1800元到2000元、維持持有評等。

日系外資表示，為確保長期合約能力，信驊正在與創意(3443)協商產能的供應，在接下來的24個月內，即有可能達成交易，信驊需要在合約期內履行最低訂購量，基於2021~2022年對雲伺服器的強勁需求以及更長的產品生命週期，信驊應該可達到雙方協議的最低訂購量。另外，信驊在訂價上可能會隨著代工和後端成本的變化而波動。

(時報資訊)