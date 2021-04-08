8日日股走跌，主要因為新冠疫情似乎有擴散現象，投資人擔心，社交限制會把好不容易有復甦跡象的景氣給嚇跑，於是趕緊獲利了結落袋為安。日經225指數收29,708.98點，下跌21.81點，跌幅0.07%。東證股價指數收1,951.86點，下跌15.57點，跌幅0.79%。

根據日本媒體報導，8日東京都知事表示將要求中央採取更嚴格措施，以抑制新確診者暴增，與新變種病毒株擴散。

在新染疫者出現新高數量後，7日大阪也先將其醫療體系進入緊急狀態。但限制社交活動同時，店家生意也同步受到影響。故市場對日本社會中，新冠疫苗頗低的接種率感到擔憂。

三井住友資產管理悲觀表示，跟其它國際股市相比，日經恐怕續漲動能有限。市場將注意力放在財政紓困規模與疫苗接種率上。社交限制愈多，服務業消費復甦力道也會更小。

東證30中，表現不佳者為武田製藥下跌3.08％，其次是三菱日聯金融跌2.51％。

同時，因傳出日立金屬可能要以超過8000億日圓，約73億美元賣給貝恩資本，故大漲4.85％表現最好。不過，母公司日立卻走跌0.87％。

東芝下跌0.44％，因CVC資本提出200億美元公開收購提議。7日，因為此收購消息，東芝股票漲停作收，並一度來到四年多新高。

(時報資訊)