高雄市那瑪夏區每年4、5月份螢火蟲季，總是吸引許多遊客上山賞螢、露營，1輛7人座的休旅車7日下午在前往露營區的山路上，因倒車不慎車輛滑落山坡，所幸被邊坡粗壯堅韌的灌木叢卡住，才沒墜落至10尺深山谷，結束一場虛驚，但車上7名遊客已嚇出一身冷汗。

警方表示，翻覆的休旅車共有7人，駕駛供稱，7日午3點多時，開車前往那瑪夏拉比尼亞露營區的山路途中，在一轉彎處誤將倒車檔位用為前進檔位，結果油門一踩，整輛車就高速向後急衝，導致車輛翻覆邊坡。

警消獲報後趕到現場處理，見休旅車被邊坡處較粗壯堅韌的灌木叢卡住，幸運沒有下墜至10尺深的山谷，經確認車體移動無風險後，警消隨即將車內7位民眾救出，順利脫困，雖然7人都沒受傷卻飽受驚嚇，結束一場虛驚。

警方表示，那瑪夏正值賞螢季，往來人潮及車輛較多，且地理位置山路較多，民眾如駕車前來賞螢，夜間行車更應注意路況減速慢行，並應於出發前檢查車輛狀況，避免發生意外事故。

(中時 )