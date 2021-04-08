苗栗縣目前有237處場所裝設AED自動體外心臟電擊去顫器，8日國際青年商會中華民國總會參議會桃竹苗區再媒合香港商鈦澤集團有限公司台灣分公司，再捐贈10台AED挹注救護量能，苗栗縣長徐耀昌代表受贈，頒發感謝狀致謝，並指示AED將陸續配置到國中小、高中、縣立體育場館、縣議會及地檢署等場所使用，爭取黃金搶救時間的功能。

此次AED自動體外心臟電擊去顫器捐贈，是由苗栗縣議員黎煥強與國際青商會參議會主席張禮水，了解苗栗地區對於緊急救護量能的需求後，居中媒合促成香港商鈦澤集團台灣分公司捐贈AED，讓苗栗救護能力更提升。

徐耀昌表示，AED自動體外心臟電擊去顫器的設置將強化黃金救援的時間，而AED的發明設置已行之有年，苗栗縣目前有237處場所裝設，其中AED安心場所認證已破百家，期許未來能有更多場所超前部署的設置，能適時救人一命。

香港商鈦澤集團台灣分公司副總經理楊家菖表示，創辦人李文生董事長長期致力於推動企業社會責任，秉持造福社會的理念，為落實AED自動體外心臟電擊去顫器對民眾的幫助，捐贈地方政府設置於公共場域，讓民眾於危急時有安心的器材可以使用，希望透過拋磚引玉的行動讓更多人及企業重視，並藉由相關搶救的教育訓練，保護民眾的寶貴生命。

徐耀昌說明，受贈的10台AED將放置於建功國小、文山國小、縣立苑裡高中、三義高中、縣立體育場館、苗栗縣議會及苗栗地檢等場域，提升縣內緊急救護量能。

(中時 )