女生在談感情時，總要遇到各種類型的男性，才能知道哪一種比較適合自己，有些女生和年紀大的對象比較合，有的則是與弟弟型情人比較契合，《靈匣網》近日分享12星座女生該嫁哪一年齡層的男人才會幸福。

【適合嫁哥哥、爸爸級的男人】

1.雙魚女

雙魚座的女生個性天真浪漫，她們總幻想以爛漫的方式與真命天子邂逅，希望找到能將她們寵上天的對象，本身又有些公主病與戀父情結，因此年紀大的男性較適合她們，最能夠填補雙魚女在情感上的需求。

2.水瓶女

水瓶座女生對於婚姻非常有遠見，她們並不會輕易互許終身，而看在年紀較大的男人眼裡，會覺得這種女生很有主見，而被她們深深吸引，相對的，雙魚女思想前衛又新穎，因此也能讓年紀大的對象找到新鮮感，更是將雙魚女捧在手心呵護。

3.射手女

射手座女生個性直率，但又非常急躁，一旦墜入愛河便希望能走到最後，因此對於年紀小或同齡人，都被她們歸類為不成熟的男性，覺得無法將自己託付給對方，相反的與哥哥或爸爸級的男性較投緣，心智成熟的男性懂得如何安撫射手女的心情，射手女相對同齡也較成熟，不難配合另外一半的步伐。

4.金牛女

金牛座的人保守務實，為人或許大方慷慨，但總是有辦法將錢守住，對於生活品質也很講究，因此錢對她們而言非常重要，在她們眼裡，同齡或年紀較小的男性，經濟基礎並不穩定，終身難以託付給對方，因此她們會選擇經濟穩定且年紀較長的男性。

【適合嫁小鮮肉】

1.天蠍女

天蠍座女生擁有神祕特質，但實際上個性強悍、不妥協，而且非常好勝，還有愛操控他人的習慣，年紀較大的男性相對較強勢，完全不吃這一套，反觀有些年齡小的男人卻很欣賞這種個性，小鮮肉的性格剛好能與天蠍座女生互補，非常適合。

2.獅子女

獅子座女生看似愛面子又霸道，但實際上她們內心也渴望被呵護，常為愛而癡狂，在感情裡投入很深，喜歡成熟有主見的男性，但又要給她們適度的空間，在外還必須給足她們面子，適合成熟但年紀小的男性，能屈能伸給她們一段很單純的感情。

3.牡羊女

牡羊座內心就像長不大的孩子，而在感情中，她們討厭男人一副自以為是的樣子，總喜歡以長輩或學者的姿態與她們說話，理想中的男性必須能帶給她們活力，能夠一起環遊世界，因此另一半必須非常有體力，與牡羊女一起看遍世界，所以她們很適合與年紀較小的男生在一起。

4.天秤女

天秤座嚮往自由，個性非常隨興，卻也很愛美，最討厭醜惡的事物，對於她們來說，外表代表一切，就算老了也會透過美肌、護膚幫自己回春，更是無法接受另外一半是大叔，認為帶出去恐怕會很沒面子，因此大多會選擇小鮮肉。

【適合嫁同齡人】

1.巨蟹女

對於巨蟹女來說，嫁給年紀大的男性，後半輩子就像對方的保姆，而嫁給年紀小的，未來就像丈夫的媽媽，她們無法接受這種狀況，因此大多會選擇同齡人結婚，認為雙方不只價值觀較相近，老了也不會有哪一方較辛苦，必須多照顧另一半的問題。

2.雙子女

雙子座女生只要談戀愛，就會變得很善解人意，總是無微不至的照顧另一半，而非常愛說話的她們，必須找有共同話題的男性，雙方相處也不要有界線，因此同齡人比較適合她們，對於她們而言，能夠與丈夫一起成長，攜手相伴直到老，是一件非常幸福的事情。

3.處女女

處女座女生凡事追求完美，對待愛情的態度認真謹慎，大多會選擇同齡人結婚，因為不論與年紀大或小的對象在一起，總會讓她們覺得有輩分差，相處起來也較不自然。

4.魔羯女

摩羯座個性較保守且固執，對於愛情講究計畫周詳，因此不會輕易愛上一個人，當她們一旦認定對方後，就希望可以走到最後，對於魔羯女而言，與年紀大或小的人戀愛，都比同齡人還費體力，認為與年紀相仿的人交往，才不會有代溝的問題，價值觀也比較接近。

(中時新聞網)