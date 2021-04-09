晶片短缺問題讓各國車廠頭痛不已，德國車用晶片龍頭英飛凌預期供應吃緊的問題仍將持續數月。

英飛凌（Infineon）執行長普羅斯（Reinhard Ploss）接受瑞士新蘇黎世報（Neue Zuercher Zeitung ）訪問時表示，當前的晶片荒背後有多重原因，首先是晶圓代工的產能跟不上需求，從手機到汽車工業都受到影響；其次是競爭者為搶下中國電信大廠華為的市場，在去年夏天猛下單；最後是許多業者因美中關係緊張大幅增加庫存。

普羅斯指出，目前許多產業都面臨晶片荒，但汽車工業抱怨的聲音最大，畢竟一台車單價這麼高，總不能因為缺一個便宜的零件不能生產。疫情期間車廠為增加現金流量降低庫存，難免在需求回溫復產時遇到斷料的問題，因為半導體業擴充產能需要相當時間。

普羅斯預期，由於代工廠產能吃緊，部分產業晶片短缺的問題還將持續好幾個月，而且他坦言代工價格提高將迫使英飛凌的晶片漲價。

美中競逐科技領先地位，美國前總統川普對中國實施出口管制，對半導體業發展帶來衝擊。

對此，普羅斯表示，英飛凌已對地緣政治衝突預作準備，收購美國半導體業者賽普拉斯（Cypress）是重要的一步。美國市場對英飛凌很重要，長期來看可能會更重要。

由於中國和美國一樣追求半導體技術自主和軍事領導地位，普羅斯預測美國總統拜登（Joe Biden）執政，美中緊繃的關係也難以和緩。

(中央社)