據統計，110年以來僅有1個月4月颱侵台，氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，最新模式10天的模擬路徑顯示，美國模擬在帛琉東側北上，歐洲則是模擬抵達菲律賓中部，兩者差異甚大，且持續調整中。

吳德榮表示，110年來僅有1個「4月颱」勉強符合「侵台」定義，故以氣候統計而言，「4月颱」侵台是很不容易的、機率極低，若盼望它來紓解乾旱，恐怕是「期待越高，失望越大」。

吳德榮說，最新歐洲中期預報中心模式模擬顯示，今日至明天下午，北部及東半部局部雨，北海岸降雨較明顯；中南部雲量略增、山區有局部短暫雨的機率；北台灣濕涼，其他地區氣溫稍降。此波迎風面的降雨，並無法紓解背風面桃園以南的旱情。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，明晚起北部漸好轉；東半部及山區仍有局部短暫雨；11日至13日，西半部晴時多雲、氣溫回升；東半部及山區午後仍有局部短暫雨的機率；14日起大氣呈現短波活動的型態，變化週期更短，北部及東半部易降雨、其間又有短暫空檔交替出現；14日鋒面影響，北部及東半部轉有雨，中南部山區亦有局部短暫雨的機率。

(中時 )