美國前參議員陶德今天拜會蔡英文總統時強調，他是應拜登總統要求，來重申美國對台美關係的承諾，「現在就是美台關係有史以來最強健、牢固的時刻」，他有信心拜登政府會協助台灣拓展國際空間，並且支持台灣積極投入自我防衛，也會尋求進一步深化美台之間的經濟聯繫。

蔡英文總統今天接見「美國總統拜登派遣資深訪團」成員，美國前參議員陶德和前副國務卿阿米塔吉在致詞時都向花蓮太魯閣號事故罹難者致上最深切的哀悼。

陶德自稱自己是台灣的多年老友，「我相信阿米塔吉和史坦柏格，你們和我一樣，對台灣有相同的感受」，他說，「我可以很有自信大聲的說，現在就是美台關係有史以來最強健、牢固的時刻」，美台不但共享深厚的經濟聯繫，也同樣堅持民主價值，並且有著至關重要的安全夥伴關係。

陶德表示，今天跨黨派代表在此共聚一堂，是應他的好友拜登總統的請託，要來重申美國對台美關係的承諾，以及美國對於台美共享眾多利益上深化雙邊合作的堅持。

他強調，大家之後會發現，拜登政府真的是一個很可靠且值得信賴的政府和朋友，他有信心拜登政府會協助台灣拓展國際空間，並且支持台灣積極投入自我防衛，也會尋求進一步深化美台之間既有的經濟聯繫。

他很高興在上周美國國務院剛剛發佈更新版的對台交往準則，很清楚的說明也再三鼓勵我們的美國政府官員和台灣互動往來，進行互訪交流。

阿米塔吉致詞時表示，過去數十年來，美國不管是在民主黨，還是共和黨的領導之下，對於台灣一向都是非常大力的支持。

他說，不同政府的支持可能出於不同的原因，但大家都是覺得有必要支持台灣的民主發展，他不避諱提到，有一些政府可能是在對台政策當中加入一些中國因素，但他可以跟各位保證的是，拜登政府絕對是非常單純的，就是想要建立對台這個強健的支持，這也是為什麼代表團今天會來到台灣。

前副國務卿史坦柏格也表示，台灣非常卓越的防疫成果，充分證明民主體制是可以提供健全並且有效的治理模式，這個非凡成就，現在全世界都已注意到。

(中時 )