美元走弱，帶動周四紐約期金止跌回升；受美國公債殖利率下降及美元回落的影響，提升買進黃金的避險需求；此外，分析師認為通膨的預期上升，短期內將可能有利金價續揚，終場期金價格反彈，另外白銀漲逾1.3%，白金及鈀金皆呈微漲態勢。

周四(4/8)收盤報價，6月黃金漲16.6美元，報每盎司1758.2美元，5月白銀漲0.34美元，報每盎司25.59美元，7月白金漲3.5美元，報每盎司1235.4美元，6月鈀金漲7.2美元，報每盎司2628.3美元。(商品行情網)

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