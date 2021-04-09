《商情》美元走弱 帶動紐約期金止跌回升 10:012021/04/09 時報資訊 王聖為 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美元走弱，帶動周四紐約期金止跌回升；受美國公債殖利率下降及美元回落的影響，提升買進黃金的避險需求；此外，分析師認為通膨的預期上升，短期內將可能有利金價續揚，終場期金價格反彈，另外白銀漲逾1.3%，白金及鈀金皆呈微漲態勢。 周四(4/8)收盤報價，6月黃金漲16.6美元，報每盎司1758.2美元，5月白銀漲0.34美元，報每盎司25.59美元，7月白金漲3.5美元，報每盎司1235.4美元，6月鈀金漲7.2美元，報每盎司2628.3美元。(商品行情網) (時報資訊) #報每盎司 #美元走弱 #紐約 #期金 #白銀 也許您會感興趣 其他人正在看 財經熱門新聞 新光出局成定局？ 銀行局：關鍵在兆豐銀 - 財經要聞 - 工商時報 新光慘敗 遭新光R1全面解約 - 財經要聞 - 工商時報 白宮晶片會議 三星列唯一非美企 韓媒憂：恐被迫選邊站 - 財經 2021房市繼續燒 大台中七期 稀有地段 成購屋族首選 - 財經 美媒稱晶片遭陸企研發飛彈引關注 台積電回應了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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