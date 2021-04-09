由科技股領軍，隔夜美股三大指數齊揚，標普500指數連續第2日改寫歷史高點，但受大陸股市下挫拖累，周五香港股市開高走低，恆生指數目前下跌210.24點或0.73%，為28797.83點。國企股(H股)目前跌0.76%，為11024.63點。
美國商務部以威脅國安為由，將包括飛騰信息技術公司、上海集成電路技術與產業促進中心、信維微電子，以及國家超級計算濟南、深圳、無錫、鄭州中心等七家中國企業與實體列入實體清單，引發對美中緊張局勢恐進一步升高的擔憂。
這項新規立即生效，此後在未經美國商務部許可下，這些機構不得取得美國的產品與技術。
恆生科技股亦開高走低，目前跌逾1%。
上證指數目前跌0.9%，深證成指下挫1.2%，滬深300指數跌1.4%。中國3月工業生產者物價指數（PPI）較去年同期上漲4.4%，創下逾兩年半來最大漲幅，引發通膨疑慮。當局表示將關注大宗商品價格走勢。
區塊鏈股相對抗跌，火幣科技、歐科雲鏈目前漲逾3%。
美圖勁揚4.62%，該公司宣布子公司以1000萬美元買進175.67798279單位的比特幣，為近一個月以來，該公司第三度投資加密貨幣。
(時報資訊)
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