台塑四寶公布3月營收，在工作天數恢復、市場信心恢復，以及美國德州暴雪衝擊下，全球石化產品供應偏緊，四寶3月營收月成長、年成長均交出亮眼成績單，台塑、南亞更是衝上歷史新高水準。

台塑(1301)3月合併營業額250.18億元，月成長52.9%、年成長62.5%，創單月歷史新高。台塑表示，隨著疫苗施打，全球大宗原物料需求復甦，且2月中旬美國暴風雪重創德州石化重鎮，尚未完全恢復開工，全球石化產品供應偏緊，客戶預期價格上漲，增加購料，加上受農曆春節假期影響，台塑部分訂單延至3月交貨，且麥寮AN及MMA廠已於2月初完成歲修，因此，3月PVC、EVA、PE、AN、PP及AE合計銷售量，比2月增加14.8萬噸，影響營業額增加61.7億元，且美國德州2月遭逢暴風雪，當地7成石化廠被迫停工，同業紛紛宣布不可抗力，導致石化產品市場嚴重供需失衡、價格大幅攀升，台塑3月各產品價格都比2月上漲，幅度介於3~53%。

南亞(1303)3月合併營收343.7億元，月成長32.24%、年成長47.87%，單月營收創歷史新高。南亞表示，隨著各國景氣逐漸復甦，貿易活動漸趨活絡，而疫苗的陸續施打也激勵了市場信心，提振全球消費動能，使各行業的備貨及採購活動更為積極，加上近期德州暴風雪使石化、化工原料的供給大受影響，進一步推高了原物料及各項產品的價格與營收，同時，資通訊產業、遠距商機與宅經濟持續發展的趨勢不變，伴隨著車用電子與電動車產業的技術革新與市場擴張，在這些有利條件的影響之下，南亞3月的單月合併營收與第1季的單季合併營收皆創下歷史新高，而第1季的獲利與EPS則創下同期的歷史新高。

台化(1326)3月合併營業額321.79億元、月成長27.6%、年成長55%。台化表示，PX、BZ因下游需求提升及加工價差改善，3月增加銷售7.5億元，SM、PS及ABS因營業天數增加及市場需求仍高，月增加5.2億元，且因各國經濟復甦需求良好，加上美國德州冰風暴事件影響石化產品供應不足，帶動油價及石化塑膠產品價格皆上漲。

台塑化(6505)3月合併營業額466.89億元，月成長12.9%、年成長38.4%。台塑化表示，3月原油平均煉製量34.1萬桶/日，比2月平均煉製量28.8萬桶/日增加5.3萬桶/日，但產品總銷售量1023.9萬桶，比2月1079.1萬桶減少55.2萬桶，主要係受外銷船期影響所致，3月產品平均售價比2月增加3.9美元/桶，主要係3月杜拜原油均價比2月上漲3.5美元/桶所致。烯烴事業方面，3月烯烴廠平均產能利用率101%，與2月相當，但受3月營業天數較多影響，3月合計產品總銷售量71.4萬噸，比2月65.1萬噸增加6.3萬噸。

(時報資訊)