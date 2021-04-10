台鐵太魯閣號408車次2日發生撞擊包商工程車出軌意外，造成50人罹難、200多人受傷。交通部部長林佳龍雖提出辭呈卻未立即下台，引起外界解讀是蘇有意把林佳龍當成防火牆，不批辭呈。對此，國民黨副秘書長李彥秀表示，面對一場奪走50條人命，造成兩百多人受傷的重大鐵道事故，「我們才驚覺執政黨跟我們想的不一樣…」。
李彥秀9日在臉書貼文表示，她看到了如何救死扶傷、如何協助家屬善後、如何回覆交通運輸、如何撫慰國人、如何做好事故調查、如何檢討個案、咎責、如何做好台鐵後續的改革，避免讓悲劇再次發生，告慰死傷者。
李彥秀接著說，但是這幾天在國會的質詢，在媒體的報導上「我們才驚覺執政黨跟我們想的不一樣」。她看到幾天前，台鐵事發，如何推卸責任給包商？交通部看到，如何甩鍋給行政院？行政院看到，怎麼解釋普悠瑪事件後，行政院沒有行政怠惰…。「相同的是，他們都看如何維持自身的形象，甚至是派系爭奪利益，戀棧權位」。
李彥秀不禁反問，「面對不幸的悲劇，你看到了什麼？決定你在什麼位子上，也決定你的人格」。
對於蘇龍檯面下明爭暗鬥，國民黨立委鄭麗文也表示，林佳龍與蘇貞昌兩人的官位在8月前都將穩如泰山，因為蘇會在公投大輸後下台為綠營擋風暴，而林則是總統蔡英文拿來制衡蘇的工具，民進黨處處政治算計可謂泯滅人性。
(中時新聞網)
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