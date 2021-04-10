台鐵太魯閣後事故，引發社會對台鐵改革關注，行政院昨表態，台鐵組織改造重點在企業化和永續經營，未來會分成三階段邁向「企業化」；不過，學者質疑政院說法是在玩文字遊戲。對此，民進黨立委許智傑表示，台鐵民營化和偏鄉政府撥補要一起思考，這不是文字遊戲，而是未來要走的方向。

太魯閣事故後，外界提出台鐵企業化、公司化的改革建議，行政院長蘇貞昌認為，台鐵公司化會被狹義解讀為民營化，引發外界誤解及台鐵內部反彈，政院昨對外澄清，未來台鐵將朝企業化經營，而不是推動台鐵民營化。

不過，長年推動台鐵公司化改革的專家批評，政府在模糊焦點、玩文字遊戲，企業化、公司化、民營化是三種不同型態，而且過去沒有人提台鐵「民營化」，完全不懂行政院想表達什麼。

許智傑表示，台鐵企業化不是文字遊戲，而是擬定未來要走的方向，政府應該要設定企業化公司化、民營化的時程，包括放寬台鐵營業項目等，相信能讓台鐵翻轉和進步。

民進黨立法院黨團書記長羅致政說，台鐵改革核心看起來是改善財務狀況，走向企業化或公司化過程更能反映市場機制，以及私人企業財務槓桿作法，台鐵走向企業化、公司化必然是趨勢。

羅致政認為，企業化有助於企業文化改變，優先改善經營理念跟運作模式，這是必然要走的路，就算過程困難跟挑戰很多，也是必須要做的事情。

(中時 )