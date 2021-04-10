屏東甜姐兒遭癡男製造假車禍擄殺，事後還裝瘋賣傻堅不吐實，檢方上午解剖遺體查死因。(潘建志攝)

屏東縣55歲黃姓男子因追求已婚29歲曾姓女子不成，開車撞人並將人帶走，最後將曾女棄屍屏東市空屋中。黃嫌到案後極不配合，不肯供出作案經過及曾女下落，答非所問，甚至向屏東地院聲請提審。檢方漏夜偵訊後，認為黃嫌涉嫌重大，有湮滅證據及逃亡之虞，法院10日上午召開羈押庭，裁定黃嫌羈押禁見。

警方表示，黃嫌十分狡詐，不僅不配合辦案，對案情不願吐實，避重就輕、說詞反覆，還聲稱有躁鬱症，必須要吃藥，在案發後帶著警方四處繞圈，不肯交代曾女下落，還在警局呼呼大睡。

黃嫌雖然沒有聘請律師，但卻在9日晚上11時許表示要向法院聲請提審，質疑拘提、逮捕過程違法，顯然黃嫌具有法律知識，只是在裝傻愚弄警方。

檢警（左）與曾女丈夫（右，黑衣者）10日前往殯儀館，到場時眼眶泛淚不發一語。（潘建志攝）

聲請提審馬上被法院裁定駁回，警方依殺人等罪嫌移送屏東地檢署複訊，檢方認定嫌犯為5年以上重罪，有事實足認湮滅證據及逃亡之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。檢警也將於10日上午解剖相驗，進行採樣，希望釐清曾女的死因與案情。

(中時新聞網)