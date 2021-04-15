澎湖警方會同澎湖海巡隊昨天凌晨在花嶼西方海域查獲大陸籍「閩惠漁01188」漁船載運二級毒品安非他命216公斤與K他命298公斤，共計超過514公斤毒品，當場逮捕涉案3名大陸船員，澎湖地方法院深夜裁定羈押禁見，據調查，這批毒品是準備企圖轉運台灣本島。

近期國內Ｋ他命毒品大量缺貨，黑市價格狂飆漲，大陸運毒集團藉機犯案，相中澎湖海岸線長、小島多、安檢漏洞大，鎖定澎湖為毒品轉運站，趁隙走私牟利。

連日澎湖縣刑警大隊掌握可靠線報，13日中午2時許臨時通報會同澎湖海巡隊出動多艘巡防艇海上攔截，約莫晚間9時許在花嶼西方約8浬處海域赫然發現大陸籍「閩惠漁01188」漁船形跡可疑。

警方登船查察，果然在船艙甲板夾層中查獲二級毒品安非他命216公斤與三級毒品愷他命298公斤，當場將涉嫌的3名大陸船員帶回偵辦。

警方指出，400多公斤的三級丁氧羰基去甲基愷他命原料可製成約200公斤毒品Ｋ他命成品，初估黑市價格高達5億元，倘若流入市面將戕害健康危害社會治安。

緝毒行動逃脫了接應的台灣籍漁船漏網之魚，指揮偵辦的澎湖地檢署全面對外封鎖消息，深入釐清是否內神通外鬼，澎湖海巡隊人心惶惶。

澎湖警方漏夜偵訊涉嫌走私運毒的3名大陸籍船員，積極循線追查毒品上游幕後集團及下游台灣製毒販毒網絡。

(中時新聞網)