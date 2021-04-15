南投縣一位21歲黃姓男子今年1月在運動場遇見一位可愛女生，心生搭訕的念頭，最終出手輕輕地拉了一下女生的衣角，意外嚇到對方並被認為是變態移送法辦。南投地院日前審結，認為他只是欠缺正確社交觀念，無危害公共秩序的行為，判免罰。

判決書指出，黃姓男子今年1月10日在南投某運動場遇見一名女子，立刻被她的外貌與氣質深深的迷住，心中暗自決定要開口認識對方，便默默的跟在女生的後方，最終找到一個時機，輕輕摸了一下女生的衣角想叫住對方，不料，該女卻突然放聲的大吼，「你是誰」、「你要幹嘛」。

黃男面對該女突如其來的反應，顯得有些不知所措，圍觀民眾則紛紛投以黃男異樣眼光，黃男不知如何是好，便趕緊離開現場。案經該女認為黃男危害安全，赴警局報案，警方訊後依《社會秩序維護法》將其移送法院。

南投地院審理時，法官勘驗警方所提供的監視器畫面，發現黃男僅輕觸該女衣角，並無意圖嚇人或性騷擾，認為黃男只是欠缺正確的社交觀念與技巧，才會意外在搭訕的過程嚇到對方，酌情後認為並無危害公共秩序的行為，裁定免罰。

(中時新聞網)