某電視台副總經理夫人在網路認識一名就讀大四的小鮮肉男友，多次出遊新竹，享受禁忌的密戀，副總經理驚覺妻子紅杏出牆，憤而離婚，並向小鮮肉求償600萬精神撫慰金。新竹地院上月底審結，判小鮮肉需賠償18萬元，可上訴。

判決書指出，副總經理主張與妻子自2012年結婚至今，兩人育有三名子女，婚姻原本幸福美滿，但2019年開始，妻子開始行為怪異，曾向他聲稱要去台中，實則跑去新竹幽會小鮮肉，甚至在2020年1月時，兩人在新竹市區逛街，小鮮肉還把手架在妻子的肩膀上，行為如同一對情侶。

副總經理控訴，小鮮肉明知其妻子是已婚身分，卻仍與她不當交往，行為也逾越一般男女的普通社交行為之範圍，動搖兩人的婚姻，導致他與妻子走向離婚的路，在其精神上造成非常大的痛苦，遂向小鮮肉提告求償600萬元精神撫慰金。

小鮮肉聲稱，他與夫人僅為網聚認識的普通朋友，雖有一起在新竹逛街，但只是普通社交行為，並無十指緊扣、親吻等情侶般的行為；並指稱人夫所提交的電話錄音，並不是談情說愛，只是朋友的閒聊。

對此，法官勘驗小鮮肉與夫人的通話錄音，發現兩人以談情說愛的氣音討論「要吃多甜？」，小鮮肉曾問：「跟我一樣甜嗎？」夫人則嗲聲回應，「你那裡有甜」；另一次為小鮮肉酒後與夫人對話，小鮮肉曾說：「對阿，你沒說要救但都欺騙我感情啊」、「我要幹你」，夫人則回：「下禮拜不就看得到了？下禮拜到底要去哪裡啊？唱歌喔？」等語，顯見兩人互動宛如情侶且對話具性暗示，並涉及男女交往之「欺騙感情」的用語。

新竹地院於3月31日宣判，酌情小鮮肉僅為大學四年級學生，在餐飲店擔任工讀生，600萬的賠償金實屬過高，判18萬元為適當。可上訴。

(中時新聞網)