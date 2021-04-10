統一獅隊將在本月24、25日舉行「傑尼獅-我的理想情人」主題日，聯名信用卡卡友還能或關東旗。（統一獅提供）

統一獅隊本季第三波主題日「2021兆豐銀行傑尼獅-我的理想情人」，除了規劃官方唯一拍照見面會外，還將推出活動限量的戀愛見面禮「理想情人迷你立牌」讓球迷收藏，此外聯名信用卡卡友還有專屬獨享禮。

此次主題日獅隊推出兩款「理想情人迷你立牌組」作為活動限定紀念品，每款組合皆有5位2021傑尼獅代表，並分別於24、25日各送出一款，每款限量2000份，只要賽事當日憑票就能帶回家。

搭配見面會，首日贈送的款式分別為郭阜林、潘威倫、陳傑憲、林岱安、高國慶等五人；次日則是陳鏞基、蘇智傑、潘武雄、陳重羽及林安可的組合，兩款組合皆含有傑尼獅與傑尼叔的超人氣魅力。

此外，兆豐銀行還加碼統一獅聯名卡卡友專屬獨享禮，特別設計10款「理想情人迷你關東旗」，只要憑聯名卡+四月分不限金額任一簽單+當日賽事票券，即可兌換一款，兩日共限量2000支不挑款隨機贈送。

(中時 )