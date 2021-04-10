苗栗縣警察局邀請新竹安全駕駛教育中心教練，訓練員警汽、機車駕駛技術及建立防禦駕駛觀念。（苗栗縣警局提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣警察局為提升員警汽、機車駕駛技術及防禦駕駛觀念，日前邀請新竹安全駕駛教育中心教練，至苗栗市模型飛機場實施訓練，盼提升員警汽、機車安全駕駛能力，並運用於日後執行勤務中。

警察人員執行追緝犯罪、攔停交通違規等車輛，民眾不聽制止或拒絕停車接受稽查逃逸過程中，易衍生交通事故造成人員傷亡，為避免類似憾事一再發生，苗栗縣警察局規畫戶外動態訓練，並加強員警騎（駕）車安全概念。

苗栗縣警察局邀請新竹安全駕駛教育中心教練，訓練員警汽、機車駕駛技術及建立防禦駕駛觀念。（苗栗縣警局提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣警局指出，訓練課程包含車輛點檢安全確認、車輛慣熟、煞車力道分配操作、最大煞車力制動操作、彎道制動技巧、綜合轉彎及各項狀況，讓員警親自體驗行經彎道正確駕駛技巧為「進彎減速、出彎加速」，發現危險時立即重踩煞車仍需0.5秒至0.75秒反應時間，以及車輛配備ABS裝置重要性。

交通隊表示，今年配發新型巡邏車予各基層單位勤務使用，員警更須熟悉與善用各項性能，適逢這次辦理汽、機車安全駕駛訓練，也請汽車維修人員、新竹安全駕駛教育中心遴派專業教練，逐一檢查訓練車輛機件功能、輪胎及煞車，以期發輝最佳性能。

苗栗縣警察局邀請新竹安全駕駛教育中心教練，訓練員警汽、機車駕駛技術及建立防禦駕駛觀念。（苗栗縣警局提供／巫靜婷苗栗傳真）

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