林心如、陳意涵、簡嫚書主演《她們創業的那些鳥事》熱播，11日上演劇中劇，方志友、鄒承恩及郭鑫特別客串，分飾當紅明星及導演。方志友扮演大牌女明星角色，只出一張嘴、逢人酸言酸語，甚至還處處刁難身為製作人的藍心湄，嫌場景窮酸、梳化沒有高規格、廁所不乾淨，藍心湄連哄帶笑，二話不說立刻拿起刷子清洗馬桶。

劇中陳意涵在片場目睹母親藍心湄被羞辱過程，實在忍無可忍，藍心湄反而以「我們幹大事的人，看的是目標跟結果。」來自我安慰，生存金句頓時令陳意涵大大改觀，欽佩她為了夢想而委曲求全。方志友回憶，在前輩藍心湄面前痛罵、劈哩啪啦唸了長串罵人台詞，她開玩笑稱，排戲時就跟對方跪過了，兩人對戲過程其實很順利，「心湄姐超好相處的，演戲過程完全不用擔心。」

另外，劇中鄒承恩與方志友拍吻戲，卻因互看不順眼而互整對方，事前故意含著大蒜，讓親吻的鄒承恩面有難色，下一鏡頭換鄒承恩加倍奉還，不僅吞大蒜還配鮪魚，混雜的氣味連旁邊準備道具的工作人員都難以招架，方志友一吻完，立刻撇頭跑開、大叫：「好臭啊！」

方志友說，因為配合劇情，鏡頭會帶到鄒承恩吃東西的特寫，所以這惡作劇的吻戲真的無法避開，現在回想起來還真的很臭，「只能說第一次吻戲那麼害怕呼吸！」笑說第一次客串戲份台詞這麼多，有吻戲、要吃大蒜，以及要罵人，當下真的很好笑也很好玩。《她們創業的那些鳥事》每週日晚間8點於八大戲劇台首播。

劇中方志友、鄒承恩互看不順眼，兩人都偷吃大蒜惡整對方。（八大電視提供）

郭鑫客串演出導演角色，演技浮誇，效果十足。（八大電視提供）

劇中陳意涵對母親藍心湄處事態度改觀，右為飾演陳意涵的父親李立群。（八大電視提供）

(中時 )