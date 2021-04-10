國民黨立委賴士葆在臉書指出，台鐵太魯閣慘案之後蘇貞昌戀棧不下台，不肯負政治責任，說要做的事情很多，結果是內政部拋出要國民黨調整黨徽的議題。台鐵的事情尚未釐清，蔡政府的優先政策竟是端出意識形態的黨徽問題，企圖圍魏救趙，讓國民黨不再聚焦追究台鐵責任，也轉移輿論關注的重心，居心太邪惡，更對不起罹難者和其屬。

賴士葆說，民進黨全面執政之後進入一個新的黨國一家的新威權時代，例如，為了實踐非核家園的黨綱，拼命的燃煤噴碳，強逼國人冒著多吸PM2.5的風險。蔡政府違法違憲，把府院國家全部的資源都變成民進黨的附隨組織，司法院的大法官，監察院，中選會、NCC等所有的獨立機關全部自甘沉淪，為政黨的利益效命。所有的施政方針、立法修法和人事晉用，一切都以政黨的意識形態為最高指導原則。

他說，蘇貞昌說要盯緊每一個環節敦促台鐵改革，再次提醒蘇內閣，台鐵總體檢報告144項中已經解除列管的109項都是被灌水來自欺欺人的行政程序，太魯閣號的肇事原因都列在109項已完成的事項當中。蘇內閣要重新盤點真正落實，不要讓台鐵每年2.3億人次搭車都像在賭運氣一般。

賴士葆指出，台灣面臨的急迫問題不夠多嗎？舉幾個例子：旱象未解，水庫見底，幾個縣市已經在限水了，明潭水庫下個月可能無法再進行水力發電，蔡政府能想到的就是重啟中火3號機，以至於每天會多噴碳4000噸，完全沒有考慮這樣將會損害多少國人的健康。AZ疫苗施打的比率慘不忍睹，指揮中心連採購疫苗都要意識形態掛帥，打死不跟大中華區總代理的上海復星公司採購，因此500萬劑最好的輝瑞疫苗就飛了，當世界都解封了，我們只能繼續鎖國。

賴士葆砲轟，國事如麻，經緯萬端，蘇貞昌說很多事要做，但是蔡政府眼中最為優先攸關意識形態的政策就是重中之重，端出意識形態的黨徽問題，企圖圍魏救趙，讓國民黨不再聚焦追究台鐵的責任問題，想要轉移輿論關注的重心，這樣的居心太邪惡，更對不起罹難者和其家屬。

太魯閣號悲劇重擊社會信心 趙少康：蔡英文的文青式語言無法改革（0:22回應黨徽議題）

(中時 )