韓國女團Jewelry的36歲前成員趙敏雅去年11月雙喜臨門，挺著7週大孕肚閃嫁大她6歲的健身房CEO男友，並於今(2日)補辦婚禮。然而她近日更在社群網站曝光8月孕肚寫真照，然而她瘦如紙片人的身材，就惹來網友關心，認為她真的太瘦了。

趙敏雅在活潑開朗的外表下，其實深受疾病困擾，她2019年自爆罹患免疫系統疾病雷諾氏綜合症，不僅手腳會突然冰冷發紫，還會出現全身麻痺的狀況，嚴重影響到她的日常，令她十分痛苦。

已於去年升格為人妻的她，近日更曝光挺著8個月身孕甜蜜依偎在老公身旁的孕婦寫真，只是照片中的趙敏雅雖然一臉幸福，但瘦如紙片人身材真的一點都不像懷孕8個月的模樣，不僅臉蛋凹陷、四肢骨瘦如材，連孕肚也小到快看不見。

趙敏雅的不科學懷孕身材也惹來部分網友擔心，詢問她這樣身體狀況沒問題嗎？趙敏雅則回應她也很想吃胖一點，但到現在還是不時孕肚，這也是她感到傷心的部分。其實趙敏雅昔日就說過自己害喜症狀嚴重，還曾吐到昏迷，甚至送醫急診。

(中時新聞網)