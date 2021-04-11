中國游泳好手孫楊事件如今又有了新進展，事情發生在2014年，他因服用興奮劑遭禁賽三個月，2018年再爆出破壞尿檢樣本事件，當年9月他位於杭州住處拒絕WADA委託的國際藥檢管理機構（IDTM）進行藥檢，不僅未配合，還指使他人打破血液樣本容器，接著國際體育仲裁法庭於2019年11月舉行首次聽證會，最後判定孫楊禁賽8年。

Put a sock in it. It's up to WADA and CAS to determine the outcome. Would you stand back off the podium if competing against Shayna Jack? I reckon we know the answer.



Death threats won’t silence Horton over drug protest https://t.co/res1k4z1W0 pic.twitter.com/UwkisBDhyL — Daryl Adair (@DarylAdair) April 5, 2021

但孫楊至今仍不放棄參加東京奧運的希望，國際體育仲裁法庭日前發佈通告，將在5月24至28日舉行第2次聽證會，而據傳此次聽證會仲裁小組將全數換人，至於孫楊為何能參與第二次聽證會？原因是首次聽證會仲裁小組主席、意大利籍佛拉帝尼（Franco Frattini），曾對中國人發表涉嫌歧視的言論，因此瑞士聯邦最高法庭已接受其上訴，將孫楊相關處罰暫時撤銷。

另外長期不滿孫楊的澳洲泳將霍頓(Mack Horton)這時也發聲了，他說若孫楊接近參加奧運，他會持續抗議下去，2019年霍頓不滿國際聯泳在聽證會結果出爐前讓孫楊參賽，賽後拒絕上台與孫楊合照握手。兩天後英國選手也效仿他的做法，拒絕與獲得金牌的孫楊握手。霍頓說：「就算他能重新參賽，我也會延續抗議行動。當下拒絕握手的決定無關孫楊本人，也無關國家，是對這項運動表示出無奈，我認為每個人都該平等尊重規則。」

在上屆奧運，霍頓就曾公開指責孫楊是「用藥的騙子」，被中國網軍圍剿辱罵，甚至被發出死亡威脅，不過卻帶動更多歐美國籍泳將抵制孫楊。至於五月要來的第二次聽證會將以視訊方式進行，因為現在各國疫情仍相當嚴重，至於孫楊是否能參加東京奧運、霍頓還會發表什麼言論都讓外界相當關注。

(中時新聞網)