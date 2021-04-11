張家瑋躺地慘叫。（民視提供）

胡瓜近日主持民視《綜藝大集合》，邀請海湖國小獨輪車隊當來賓，該車隊囊括63面獎牌，更在第19屆世界盃獨輪車錦標賽中代表台灣赴韓比賽，是名符其實的小小台灣英雄。胡瓜看到這群小小英雄一時技癢，表示要拿出自己收藏的名車來PK，正當大家訝異綜藝大哥會騎單輪車時，卻發現是電動滑板車。

胡瓜當起車隊頭目竟在攝影棚公然飆車，他還在阿翔跟明星們錄影時，帶著車隊在藝人面前呼嘯而過，蛇行、繞圈樣樣來，但沒想到胡瓜要停下來介紹這群車隊時，小小車手卻不願意停下來，導致胡瓜在攝影機前嚴重脫隊，想要回車隊也不是，想要回藝人身邊也不是，弄得進退兩難，本來帥氣出場變成慌亂到不行，讓現場哈哈大笑。

為了考驗小小國手，藝人與小朋友一起體驗玩遊戲，藝人需呈大字型姿勢躺在地上，讓小朋友用單輪車壓破在四肢旁的氣球闖關，為了讓小朋友順利獲得幸福獎金，張家瑋自告奮接受挑戰，她不顧形象腿開開呈大字型躺地上，雙腿與頭、手旁都放上氣球，看到小朋友單輪跳，要跨過自己四肢，張家瑋緊張到躺在地上「慘叫」，胡瓜更搞笑形容好像命案現場。

(中時 )