內政部8日提出應否更改國徽的評估報告，內容指出，國徽與國民黨徽類似，但黨國不分時代已過去，政黨標章宜應時代的變遷，適度調整其標章。對此，國民黨台北市議員羅智強認為，只有國民黨改不公平，要民進黨也一起改黨徽，而他更幫民進黨設計了一個寫有「挺萊豬」的豬頭黨徽，開酸民進黨力挺萊豬進口。

羅智強今(11日)在臉書上表示，他支持國民黨改黨徽，但只有國民黨改不公平，並建議民進黨也一起來改黨徽，因為民進黨黨徽裡面的那個台灣，很容易造成混淆，讓人家以為民進黨等於台灣。

羅志強指出，為了表達呼籲民進黨改黨徽的誠意，他已經幫民進黨設計了一個名符其實的新黨徽，忠實的表達民進黨力挺萊豬的黨威，「我不收設計費，蔡英文也不用謝我」。而他也在臉書上PO出一張他設計的民進黨黨徽圖片，只見中央的位置被改成豬頭的圖案，並寫有「挺萊豬」3個字。

網友們也留言回應，「很適合民進黨，好吃懶做的豬團隊」、「甚幸，四十年前，這黨尚未出現，所以才有翡翠水庫與科學園區，否則這個沒有遠見的黨，勢必又是一陣阻擾」、「這大概是史上最慘烈又最寫實的一個黨徽了」、「議座太大方，這麼切題的黨徽不收個百萬設計費是太便宜dpp 了」，而羅智強的貼文還釣出同黨新竹市議員林耕仁留言，「雙標萊豬黨，絕對實至名歸」。

(中時新聞網)