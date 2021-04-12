「反萊豬、拚公投」雙公投過去的連署狀況。（本報資料照片）

反萊豬、藻礁等4大公投案預計將於8月舉行投票，民進黨昨(11日)達成「行政院及立法院黨團皆不提對案」的共識。對此，經常針砭時事的醫師沈政男今(12日)在臉書分析，即使不提對案，沒讓民進黨的劣勢更加惡化，「但問題是公投大局已經幾乎底定了，你(民進黨)即使沒有繼續犯錯，歹勢，也是來不及了」。

面對反萊豬、藻礁、重啟核四、公投綁大選的4項公投案，民進黨11日定調不提對案，民進黨立委何志偉直言，他認為政府不該提出對案，因為以藻礁案為例，若提了對案，就會形成執政黨跟環團對打的局面。

沈政男12日的臉書貼文提到，面對四大公投案，民進黨內的主戰派本來要提對案，意指打對台，為何綠營黨內有此提議？就因有些人認為公投案是來亂的，許多民眾已被矇騙，恐怕連投些什麼都搞不清楚就蓋章了，於是必須反制。但內部也有反對聲浪，因假設公投案過關，對蔡政府衝擊甚大，一時之間難以定奪。

沈政男指出，結果發生了太魯閣號事故，讓提對案的社會條件削弱了不少，於是最後拍板不提對案。他認為，不提對案是對的，因為此舉會讓人民對四大公投案相關政策，還有負責這些政策的蔡政府，反感到極點，「但你們為什麼不提呢？（扼腕）只是，即使你不提對案，沒讓民進黨的劣勢更加惡化，問題是公投大局已經幾乎底定了，你即使沒有繼續犯錯，歹勢，也是來不及了。」

沈政男認為四大公投案中，「反萊豬」已是鐵板一塊，但國民黨仍不能鬆手，且在接下來的說明會裡，應強調「萊豬換不了FTA，台灣人只會白吞瘦肉精」；「重啟核四公投」部分，沈直言，如果過關，當然核四一時之間也難以重啟，但至少將帶給蔡政府「非核家園」政策一記重擊。

至於，「藻礁」公投，沈政男猜測，這應該是蔡政府接下來的宣傳重點，此案結果如何，還很難說，但其意義已經很清楚，那就是年輕世代在乎什麼，即使連調整能力那麼好的蔡英文及其年輕幕僚，也未必追趕得上。

【不提公投對案是對的... 由沈政男發佈於 2021年4月11日 星期日

(中時新聞網)