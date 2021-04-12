Marz23新歌〈最美的風景〉邀請莫宰羊合作。（華納音樂提供）

Marz23新歌〈最美的風景〉邀請莫宰羊合作。（華納音樂提供）

Marz23即將推出新單曲〈最美的風景〉，該曲寫下Marz23一路以來對音樂的初心， 並邀請莫宰羊跨刀合作；此外，MV則遠赴台南頂頭額沙丘取景，拍攝當天正好不巧的遇上變天，導致風沙比預期中的還要強烈，Marz23更在強烈風沙之中克服武打戲，過程中讓Marz23忍不住苦笑：「我只要一張嘴就滿嘴沙！」現場工作人員更都戴上護目鏡，拍攝環境相當險峻。

提到邀請莫宰羊的契機，Marz23表示：「我們認識一陣子了，當初合作的第一人選就是莫宰羊，因為他的聲音很有特色，我們湊在一起一定會有不同的火花。」至於彼此認識的過程，當初兩人在網路平台都各有名氣，卻始終沒有機會見面，直到某次在Livehouse巧遇，經過朋友的引薦，兩人才正式打了招呼，不過當時莫宰羊一句無心的：「你就是Marz23啊！」讓Marz23笑說：「當時對他的第一印象就是他很跩！」不過兩人之後也因為共同朋友越來越熟識，逐漸成為了好友。

〈最美的風景〉MV選在沙丘取景，原來前一天還是豔陽高照的天氣，沒想到拍攝當天突然風雲變色，風沙也比預期中還要劇烈，眾人只能用護目鏡進行工作，避免風沙吹到眼睛裡。為了入鏡Marz23忍著風沙上戲，不過卻只要一張嘴就會吃得滿嘴是沙，就連全身衣服、鞋子裡都進滿細沙；此外，他更得在風沙之中挑戰武打戲，過程相當嚴峻。

(中時 )