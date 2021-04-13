樂知公益慈善協會盼全民共同響應，支持物料、交通等修繕經費，讓老人住得安心，街友也能賺取工資。（樂知公益慈善協會提供／林良齊台北傳真）

樂知公益慈善協會盼全民共同響應，支持物料、交通等修繕經費，讓老人住得安心，街友也能賺取工資。（樂知公益慈善協會提供／林良齊台北傳真）

樂知公益慈善協會盼全民共同響應，支持物料、交通等修繕經費，讓老人住得安心，街友也能賺取工資。（樂知公益慈善協會提供／林良齊台北傳真）

6名街友組修繕隊，為獨居長者修房！許多人對街友抱有刻板印象，認為無非好吃懶作，但樂知公益慈善協會卻不這樣認為，在樂知公益慈善協會副秘書長陳俊谷的帶領下，近日邀集6名街友組成修繕隊，為獨居長者修繕房屋，目前已接洽約10件。

沿著混濁的小溪，奶奶獨自一人居在極為狹小的畸零地上，屋頂上處處有破洞，矮化的天花板承不住滲入的水氣，時時有崩塌的危機，而簡陋又昏暗的廚房，讓好好吃頓飯，變得非常困難。經過社工探訪，得知奶奶的困境，樂知公益團隊立即商議，進行社會資源連結，與街友服務個案一同進行房屋修繕。

木工拆下天花板後，再仔細丈量特製防水層板，搭配屋頂的防水機制，堅固耐用，讓屋內不再雨水滴滴；門前崩塌的水泥牆面則重新鋪置，強化安全性；浴室、廚房、臥房經過大肆整理與油漆粉刷後，也能確保奶奶有乾淨的空間可以安穩生活。

擁有一家水電行的林老闆，聽到偏鄉修繕案，立刻投入付出，不僅派出完備的團隊支援，在現場也親力親為，混水泥、搭磚塊全都能做，老闆也注意到有一位擁有水電背景的街友個案，肯做又積極，與社工詳談後，決定請他到店裡工作，不僅能賺取收入，也能學習更全面的技巧；街友廖大哥曾經歷不良工地惡意拖延工資，以致街頭流浪，現在因為勞力付出及良好的態度，獲得一份工作機會，他頻頻致謝。

獨居老人有家，只是殘破不堪，沒有家的街友願意出力為老人修繕，樂知公益慈善協會盼全民共同響應，支持物料、交通等修繕經費，讓老人住得安心，街友也能賺取工資，一步一步走向安穩。「街友修繕」專案洽詢：02-2956-0095。

(中時 )