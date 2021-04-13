高雄某高中職學校遭爆料校內有「簫笛哥」教師，時常在學校搭女學生的肩，但校方非但沒有處理，反而反過來肉搜放出消息的學生，甚至由導師恐嚇畢業生寫該字條會被告毀謗，學校的種種作為，讓畢業生及家長匪夷所思，且相當不滿。

據了解，該校電腦教室有畢業女學生留下紙條，提醒學妹要注意某個老師喜歡搭女學生的肩，甚至如果不是他的菜還會遭到他翻白眼，紙條上更直言該師就是「簫笛哥」，有許多女學生也曾向校方反映該師的不良作為，但校方卻是用消極的態度來處理該案件。

校方還被爆出，對於如此嚴重的指控，學校非但沒有積極處理，甚至把發現紙條的學生帶到校安中心寫事實報告書，因為也有在校女學生在群組中發表自己也有相同遭遇，班導師竟然肉搜截圖還把女學生送輔導室輔導，此外，科主任窮盡所有力量在對紙條筆跡，甚至請畢業班導師狂LINE畢業生，告知寫字條會被告毀謗，總總離譜現象讓人匪夷所思。

高市府教育局表示，該性別事件校方已於去年6月依「性別平等教育法」規定通報，並依法組成調查小組，該案已完成調查並妥善處置，調查結果已依法通知當事人，如對調查結果不服，雙方得依規定提出申復，惟至申復期限屆滿前雙方均未提起申復。

至於校方是否有延誤通報情事，教育局目前仍在調查當中，如經查該校有延誤通報的情事，教育局將依「性別平等教育法」第36條第1項規定裁罰。

據悉，校方組成的性平會由3位校外專業委員評斷，最後結果不成案。校方指出，他們絕對沒有延誤通報的情事發生，也沒有恐嚇學生的行為出現，只是想盡速釐清事情原委，學校完全按照合法程序進行通報，絕對禁得起各界調查。

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(中時 )